Политолог Светов: Украина будет пытаться оспорить победу РФ в Гааге

Россия выиграла суд в Гааге у Украины по вопросам прав на воды у Крыма, Керченский пролив и Азовское море, сообщили в МИД РФ. Как это скажется на позициях нашей страны в мире, разбиралась Москва 24.
"Нам обещали "Гаагу" – мы ее получили"
Постоянная палата третейского суда в Гааге вынесла решение по иску Украины к России относительно прав на прибрежные воды Черного моря у Крыма, а также Керченский пролив и Азовское море. Спор был запущен Киевом еще в сентябре 2016 года, и теперь арбитраж в составе пяти независимых судей из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Южной Кореи единогласным решением отклонил все ключевые претензии истца.
Как сообщили в МИД РФ, суд, среди прочего, отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также в каких-либо компенсациях. Отвергнута и попытка объявить Керченский пролив международным водным путем с правом прохода кораблей всех стран, включая военные суда.
Кроме того, арбитраж не поддержал требование о демонтаже Крымского моста, а также заявления о якобы нарушении РФ обязательств по сохранению подводного культурного наследия и в нанесении ущерба экологии. Единственное, что отметил суд в Гааге, – укороченные сроки экспертизы об оценке воздействия на природу во время возведения Крымского моста, энергомоста и газопровода, а также публикация ее результатов не должным образом. При этом установлено, что инфраструктура не нанесла вред окружающей среде.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги разбирательства, написала в соцсетях: "Нам обещали "Гаагу" – мы ее получили".
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что это событие важно для будущего, так как "международный суд впервые признал суверенитет нашей страны в новых границах".
"Но в текущей ситуации это решение безразлично, так как Украина не соблюдает международное право и ей безразличны международные суды. Киев понимает только язык силы", – написал Медведев в соцсетях.
Также политик призвал уничтожать флот Украины и торговые суда с военными грузами, чтобы решение Гааги обрело прочное материальное основание.
Сенатор Владимир Джабаров в своем телеграм-канале пояснил, что конфликт между странами рассматривался в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.
"Статус Керченского пролива и Азовского моря – внутренние воды нашего государства, и эти пространства исторически и юридически принадлежат России. Решение Третейского суда в Гааге – это результат скрупулезного анализа доказательств, а не давления извне", – написал он.
По словам Джабарова, теперь в вопросе, который Украина "искусственно раздувала десять лет", поставлена точка.
"Серьезные доказательства"
Политолог Юрий Светов в разговоре с Москвой 24 напомнил ключевые тезисы Украины в рамках данного процесса: в частности, она не признает Крым российским и отвергает все требования, установленные РФ в отношении прохода по Керченскому проливу. В связи с этим Киев требовал от Москвы всевозможные компенсации.
По словам эксперта, юристы, представляя Россию в суде, четко опирались на международное морское право.
"Надо сказать, что именно юристы из Советского Союза участвовали в разработке этого права и внесли туда большой вклад. То есть у нас есть люди, которые разбираются в нем хорошо. Видимо, были представлены серьезные доказательства", – сказал эксперт.
Также он напомнил действия Великобритании, Франции и Швеции по захвату так называемых танкеров теневого флота. По словам политолога, в международном праве нет такого понятия, хотя на основе этих определений некоторые страны пытаются препятствовать РФ в транспортировке углеводородов.
"Но само по себе решение очень важно. После 2022 года западным странам казалось, что они могут делать с РФ, российскими активами и предпринимателями все, что захотят: вводят санкции и говорят, что забирают деньги и имущество", – уточнил Светов.
По его мнению, суд в Гааге нужно анализировать в связке с иском к крупнейшему депозитарию Euroclear, в котором, по разным оценкам, хранится более 200 миллиардов долларов российских активов. Дело рассматривалось в Арбитражном суде Москвы, который в итоге наложил серьезные взыскания на европейскую площадку.
"Они подали апелляцию, говорят, что не признают его юрисдикцию. Но еще год назад громко звучали слова, что надо забрать эти деньги и отдать их Украине. А потом Бельгия, где находится депозитарий, сказала: "А кто компенсировать будет, если русские выиграют международные суды?" И вот этот суд в Гааге – еще одно предупреждение, что тем, кто сейчас пытается что-то отобрать, потом придется платить. По крайней мере, я на это надеюсь", – добавил политолог.
Что касается признания новых российских территорий другими странами, прошедший суд не имеет к этому никакого отношения, отметил Светов. Эксперт напомнил историю: когда Латвия, Литва и Эстония вошли в состав Советского Союза, США и другие государства отказались это признавать. Но когда началась Вторая мировая война и понадобилась помощь СССР, на это закрыли глаза и сделали вид, что Прибалтика – часть Союза.
Уже после, во времена холодной войны, в Штатах приняли "Закон о порабощенных народах" (Public Law 86–90) и вновь перестали признавать Прибалтику в составе СССР. Это продолжалось до 1991 года, напомнил политолог.
"В переговорном процессе Зеленский говорит: "Мы не признаем никогда, что Крым и Донбасс – это Россия". Европа тоже поддерживает эту точку зрения. Не признавайте: мы будем действовать исходя из собственных представлений на этот счет", – резюмировал Светов.
Политолог, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич в разговоре с Москвой 24 отметил, что арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно.
"Это определенная юридическая и моральная победа российской стороны, потому что разбирательство шло более десяти лет. В составе третейских судей были представители разных стран, в том числе и недружественных – например Великобритания. Тем не менее решение всех судей абсолютно однозначно в пользу России", – пояснил Буневич.
Он пояснил, что этот арбитраж не разбирает политические моменты (например, принадлежность Крыма), но очень четко обозначает свою позицию по применению морского права.
При этом обе стороны согласились, что в этом споре рассматривались только вопросы международного морского права. Это было требованием в том числе российской стороны, которая категорически заявила, что статус Крыма не обсуждается и никаких споров здесь быть не может, отметил Буневич.
Несмотря на это, ситуация может стать аргументом в пользу постепенного международного признания тех новых реалий, которые складываются в Северном Причерноморье, заключил политолог.