Политолог Светов: Украина будет пытаться оспорить победу РФ в Гааге

Россия выиграла суд в Гааге у Украины по вопросам прав на воды у Крыма, Керченский пролив и Азовское море, сообщили в МИД РФ. Как это скажется на позициях нашей страны в мире, разбиралась Москва 24.

"Нам обещали "Гаагу" – мы ее получили"

Фото: AP Photo/Invision/Peter Dejong

Постоянная палата третейского суда в Гааге вынесла решение по иску Украины к России относительно прав на прибрежные воды Черного моря у Крыма, а также Керченский пролив и Азовское море. Спор был запущен Киевом еще в сентябре 2016 года, и теперь арбитраж в составе пяти независимых судей из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Южной Кореи единогласным решением отклонил все ключевые претензии истца.

Как сообщили в МИД РФ, суд, среди прочего, отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также в каких-либо компенсациях. Отвергнута и попытка объявить Керченский пролив международным водным путем с правом прохода кораблей всех стран, включая военные суда.

Кроме того, арбитраж не поддержал требование о демонтаже Крымского моста, а также заявления о якобы нарушении РФ обязательств по сохранению подводного культурного наследия и в нанесении ущерба экологии. Единственное, что отметил суд в Гааге, – укороченные сроки экспертизы об оценке воздействия на природу во время возведения Крымского моста, энергомоста и газопровода, а также публикация ее результатов не должным образом. При этом установлено, что инфраструктура не нанесла вред окружающей среде.





из заявления МИД РФ Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства. Это решение арбитража – чувствительное поражение Украины и Запада в развязанной ими "юридической войне" против России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги разбирательства, написала в соцсетях: "Нам обещали "Гаагу" – мы ее получили".

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что это событие важно для будущего, так как "международный суд впервые признал суверенитет нашей страны в новых границах".

"Но в текущей ситуации это решение безразлично, так как Украина не соблюдает международное право и ей безразличны международные суды. Киев понимает только язык силы", – написал Медведев в соцсетях.

Также политик призвал уничтожать флот Украины и торговые суда с военными грузами, чтобы решение Гааги обрело прочное материальное основание.

Сенатор Владимир Джабаров в своем телеграм-канале пояснил, что конфликт между странами рассматривался в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.

"Статус Керченского пролива и Азовского моря – внутренние воды нашего государства, и эти пространства исторически и юридически принадлежат России. Решение Третейского суда в Гааге – это результат скрупулезного анализа доказательств, а не давления извне", – написал он.

По словам Джабарова, теперь в вопросе, который Украина "искусственно раздувала десять лет", поставлена точка.

"Серьезные доказательства"

Политолог Юрий Светов в разговоре с Москвой 24 напомнил ключевые тезисы Украины в рамках данного процесса: в частности, она не признает Крым российским и отвергает все требования, установленные РФ в отношении прохода по Керченскому проливу. В связи с этим Киев требовал от Москвы всевозможные компенсации.

По словам эксперта, юристы, представляя Россию в суде, четко опирались на международное морское право.

"Надо сказать, что именно юристы из Советского Союза участвовали в разработке этого права и внесли туда большой вклад. То есть у нас есть люди, которые разбираются в нем хорошо. Видимо, были представлены серьезные доказательства", – сказал эксперт.





Юрий Светов политолог Единственный вопрос: насколько это действительно окончательное решение? Украина явно будет пытаться его оспаривать. Кроме того, есть важное обстоятельство: США международное морское право не признают, и захват судов в открытом океане, где нет их юрисдикции, они трактуют как борьбу с перевозкой наркотиков.

Также он напомнил действия Великобритании, Франции и Швеции по захвату так называемых танкеров теневого флота. По словам политолога, в международном праве нет такого понятия, хотя на основе этих определений некоторые страны пытаются препятствовать РФ в транспортировке углеводородов.

"Но само по себе решение очень важно. После 2022 года западным странам казалось, что они могут делать с РФ, российскими активами и предпринимателями все, что захотят: вводят санкции и говорят, что забирают деньги и имущество", – уточнил Светов.

По его мнению, суд в Гааге нужно анализировать в связке с иском к крупнейшему депозитарию Euroclear, в котором, по разным оценкам, хранится более 200 миллиардов долларов российских активов. Дело рассматривалось в Арбитражном суде Москвы, который в итоге наложил серьезные взыскания на европейскую площадку.

"Они подали апелляцию, говорят, что не признают его юрисдикцию. Но еще год назад громко звучали слова, что надо забрать эти деньги и отдать их Украине. А потом Бельгия, где находится депозитарий, сказала: "А кто компенсировать будет, если русские выиграют международные суды?" И вот этот суд в Гааге – еще одно предупреждение, что тем, кто сейчас пытается что-то отобрать, потом придется платить. По крайней мере, я на это надеюсь", – добавил политолог.

Что касается признания новых российских территорий другими странами, прошедший суд не имеет к этому никакого отношения, отметил Светов. Эксперт напомнил историю: когда Латвия, Литва и Эстония вошли в состав Советского Союза, США и другие государства отказались это признавать. Но когда началась Вторая мировая война и понадобилась помощь СССР, на это закрыли глаза и сделали вид, что Прибалтика – часть Союза.

Уже после, во времена холодной войны, в Штатах приняли "Закон о порабощенных народах" (Public Law 86–90) и вновь перестали признавать Прибалтику в составе СССР. Это продолжалось до 1991 года, напомнил политолог.

"В переговорном процессе Зеленский говорит: "Мы не признаем никогда, что Крым и Донбасс – это Россия". Европа тоже поддерживает эту точку зрения. Не признавайте: мы будем действовать исходя из собственных представлений на этот счет", – резюмировал Светов.



Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

Политолог, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич в разговоре с Москвой 24 отметил, что арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно.

"Это определенная юридическая и моральная победа российской стороны, потому что разбирательство шло более десяти лет. В составе третейских судей были представители разных стран, в том числе и недружественных – например Великобритания. Тем не менее решение всех судей абсолютно однозначно в пользу России", – пояснил Буневич.

Он пояснил, что этот арбитраж не разбирает политические моменты (например, принадлежность Крыма), но очень четко обозначает свою позицию по применению морского права.





Дмитрий Буневич политолог, советник директора Российского института стратегических исследований Все решения по всем пунктам, безусловно, укрепляют позицию России на международной арене и в каких-то возможных будущих спорах – касающихся добычи полезных ископаемых в этом регионе или положения Крымского моста. Теперь у РФ будет очень сильный международный правовой аргумент, опирающийся на решение одного из самых авторитетных органов.

При этом обе стороны согласились, что в этом споре рассматривались только вопросы международного морского права. Это было требованием в том числе российской стороны, которая категорически заявила, что статус Крыма не обсуждается и никаких споров здесь быть не может, отметил Буневич.

Несмотря на это, ситуация может стать аргументом в пользу постепенного международного признания тех новых реалий, которые складываются в Северном Причерноморье, заключил политолог.

