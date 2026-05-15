Суд в Москве взыскал 200 млрд евро с бельгийского депозитария Euroclear по иску ЦБ РФ

Арбитражный суд Москвы взыскал 200 миллиардов евро с бельгийского Euroclear Bank по иску Центробанка, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников заседания.

Иск удовлетворен в полном объеме, кроме того, ответчика обязали выплатить суммы в семи разных валютах. Банк России подал заявление в декабре – регулятор просил взыскать убытки, понесенные из-за действий Euroclear. Например, Центробанк не мог распоряжаться принадлежащими ему деньгами и ценными бумагами. Величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.

В ЦБ РФ заявили, что удовлетворены решением. Оно еще не вступило в силу, поэтому Euroclear может его оспорить, однако регулятор будет дальше обжаловать незаконные действия Евросоюза в отношении суверенных активов.

При этом представители Euroclear в суде Сергей Савельев и Максим Кульков заявили, что право депозитария на справедливое разбирательство якобы было нарушено.

Ранее гендиректор Euroclear по финансовым рискам Гийом Элие рассказал, что депозитарий располагает активами в России на сумму 16 миллиардов евро, которые могут быть утрачены в случае конфискации замороженных средств Центробанка в Евросоюзе.

По его словам, расценивание решения Евросоюза как конфискацию приведет к судебному преследованию и изъятию активов как самого Euroclear, так и его клиентов, инвестирующих в РФ.

