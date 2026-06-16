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16 июня, 18:58

Спорт

Корова выбежала на поле во время футбольного матча в Брянской области

Фото: телеграм-канал "РФС"

Корова внезапно выбежала на поле во время матча 1/16 финала Кубка Брянской области по футболу. Об этом сообщили в телеграм-канале Российского футбольного союза.

Игра между командами "Орбита" из Ивота и БХЗ из Сельца состоялась 15 июня на поле хозяев и завершилась победой гостей со счетом 5:0. Инцидент произошел в начале второго тайма – животное галопом пронеслось вдоль боковой линии поля.

"Ой-ей-ей! Ничего себе! Это что такое?! Я такое впервые в жизни вижу! Корова или буйвол – кто это выбежал на поле? Я теперь понимаю, почему все разбежались по сторонам. Обалдеть!" – отреагировал комментатор.

Ранее в США приостановили бейсбольный матч из-за пеликана. СМИ писали, что птица запуталась в сетке. Освободиться ей помог один из болельщиков, сидевший в первом ряду. Игру возобновили спустя несколько минут после инцидента.

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