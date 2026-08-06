Почти треть из топ-100 участников конкурса "Музыка Гордых" представляют Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Организаторы международного конкурса "Музыка Гордых" объявили список из 100 лучших исполнителей из России и Абхазии. Около трети участников рейтинга – жители Москвы. Об этом сообщили в оргкомитете фестиваля.

Отбором занимались члены экспертного совета. В список попали музыканты из 35 российских городов и трех городов Абхазии.

В топ-100 попали участники в том числе из Амурска, Балашихи, Владивостока, Донецка, Казани, Калининграда, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Санкт-Петербурга и других городов. Абхазию представляют 15 музыкантов из Сухума, Гудауты и Очамчиры.

Во второй этап вышли 33 москвича. Их композиции претендуют на победу в шести из семи номинаций:



"Песня о Родине";

"Песня о защитниках страны";

"Песня о любви";

"Песня о семье";

"Голоса народов России";

"Спецприз".

Организаторы отметили, что все заявки получили оценку от экспертов. Победителей в каждой номинации объявят до 10 августа.

В 2026 году конкурс стал самым масштабным за всю историю: поступило 2 048 заявок от музыкантов из 250 городов, 79 регионов России и Абхазии. Проект объединяет исполнителей, которые через музыку рассказывают о любви к Родине, семье, дружбе, человеческих ценностях и силе духа.

Ранее музыкальный продюсер Павел Рудченко заявил, что международный конкурс "Интервидение" в этом году может пройти в Китае, если организаторы решат перенести его из Саудовской Аравии. По его словам, у Пекина есть все необходимые ресурсы, чтобы быстро и качественно принять столь масштабное мероприятие.

