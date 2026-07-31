Сергунина рассказала о лучших маршрутах конкурса "Покажи Москву!"

Фото: пресс-служба Мостуризма

В столице наградили победителей конкурса "Покажи Москву!", сообщила заммэра Наталья Сергунина. Аттестованные гиды и любители прислали на него около тысячи заявок с описанием туристических маршрутов по городу. Они посвящены культуре, архитектуре, спорту, гастрономии, кино и другим направлениям.

"Лауреатами стали 26 человек. Помимо жюри, своих фаворитов назвали и сами москвичи. Опросы в проекте "Активный гражданин" собрали больше 1,3 миллиона мнений", – отметила Сергунина.

Одной из лучших работ профессиональных гидов эксперты признали экскурсию Ольги Зотовой, знакомящую с историей района Лефортово. Она объединяет примеры советской архитектуры XX века, церковь Апостолов Петра и Павла в Солдатской слободе, ансамбль Екатерининского дворца.

Среди любителей жюри отметило наградой Евгению Сперанскую. Ее прогулка по Басманному району проходит по бизнес-кварталу "Арма", мимо городской усадьбы А. К. Разумовского, Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов и Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана.

В список лауреатов также вошли Виктория Маркина с маршрутом по кинолокациям Курьянова, Любовь Дементьева с гастрономическим путешествием по Центральному административному округу и Елизавета Храпова, которая решила рассказать о спортивных достопримечательностях в олимпийском комплексе "Лужники" и его окрестностях.

"Активные граждане" выбрали победителей в разных административных округах. Девятилетний Иван Саратовский приглашает заглянуть в Музей Отечественной войны 1812 года и храм Василия Блаженного, Анна Гороховская (Цыганова) – побывать в национальном парке "Лосиный остров", Екатерина Рогова – в усадьбе Кусково, а Алена Баулина – в музее-заповеднике "Царицыно".

Авторам лучших экскурсий вручили дипломы и памятные подарки. Их работы опубликуют в онлайн-издании "Russpass-журнал".

Впервые конкурс "Покажи Москву!" провели в 2020 году. За семь сезонов его участники составили свыше 3,5 тысячи маршрутов. Проект объединяет людей самых разных профессий и возрастов – самому юному финалисту было восемь лет.

Недавно туристической цифровой платформе Russpass исполнилось 6 лет. Как отметил Сергей Собянин, за это время проект вырос в общероссийскую многофункциональную цифровую экосистему, которая объединяет путешественников от Калининграда до Камчатки.

Первоначально это был московский проект, призванный помочь гостям столицы сориентироваться в городе, купить билеты и посетить интересные места. Теперь платформа включает свыше 70 тысяч предложений в 85 регионах России.

