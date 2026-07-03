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03 июля, 14:29

Общество

Стартовал конкурс "Ледяной московский чай"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Конкурс "Ледяной московский чай" начался в рамках проекта "Московское чаепитие", передает пресс-служба столичного комитета по туризму.

Текущим летом столичные заведения представили холодные напитки на основе чая "Москва". Москвичи могут попробовать новые варианты ледяного московского чая и проголосовать за наиболее оригинальную подачу.

Конкурс доступен в цифровом туристическом сервисе Russpass. Там размещены фото участников конкурса. Отборочный этап продлится до 26 июля. За участие в голосовании пользователям полагается 50 бонусов сервиса. По количеству добавлений в избранное на Russpass определят 12 финалистов.

Затем, с 3 по 31 августа, на проекте "Активный гражданин" пройдет голосование за победителя. Рестораны и заведения с лучшей подачей получат признание горожан и денежные призы за 1, 2 и 3-е места. Итоги конкурса подведут 4 сентября.

Ранее стало известно, что центральные площадки фестиваля "Сады и цветы" в рамках проекта "Лето в Москве" объединили городскую архитектуру и растения разных континентов. На Манежной площади в этом сезоне создали масштабный выставочный сад-парк, который предлагает гостям отправиться в путешествие от Японии до Англии, а также увидеть природные зоны, вдохновленные балтийскими дюнами, пустынями и тропиками.

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