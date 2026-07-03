Временные ограничения на вылет и прием самолетов введены в Жуковском

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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аналогичные ограничения ввели в аэропорту Внуково, который также принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Также ограничительные меры ввели в аэропорту Домодедово. Пассажирам посоветовали уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло.

Это произошло на фоне атаки вражеских БПЛА на Москву, которая продолжается с ночи пятницы, 3 июля. Всего силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 16 беспилотников, летевших на столицу.

