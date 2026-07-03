Аэропорт Жуковский снял временные ограничения на прием и выпуск рейсов

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Аэропорт Жуковский полностью снял ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила в МАХ Росавиация.

"Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов", – пояснили в сообщении.

На данный момент работа авиагавани восстановлена. Ограничения до сих пор действуют в аэропортах Внуково и Домодедово. Пассажирам рекомендовали сверяться с актуальным расписанием по онлайн-табло авиагавани.

Всего на подлете к Москве уничтожено уже 16 БПЛА. Налет дронов начался в ночь на 3 июля. На месте падения обломков ведут работы экстренные службы.