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19 августа, 17:30

Происшествия

В Кении 20 слонов погибли при загадочных обстоятельствах

Фото: AP Photo/Andrew Kasuku

Не менее 20 слонов погибли в районе национального парка Амбосели на юге Кении. Причина массовой гибели животных пока не установлена, сообщает Life.ru со ссылкой на публикацию AFP.

Первые смертельные случаи зафиксировали в конце июня. У большинства умерших животных наблюдались схожие симптомы: слабость, частичный паралич задних ног, потеря способности стоять и затрудненное дыхание. По словам специалистов, перед смертью животные могли страдать до трех дней. Последним погиб 11-летний слон Чингисхан, которого 18 августа обнаружили в заповеднике в тяжелом состоянии.

Ветеринары и ученые проводят вскрытия и берут образцы для исследований. Предварительный анализ показал повышенную концентрацию цианида в останках, поэтому власти рассматривают отравление как одну из основных версий.

При этом местные фермеры и экологи сомневаются в этой гипотезе. По их словам, если причиной действительно был яд, непонятно, почему после контакта с тушами не погибли гиены, грифы и другие животные, а также домашний скот в окрестностях.

Некоторые специалисты допускают, что причиной может быть неизвестное заболевание, поражающее именно слонов. Экологи также опасаются, что число погибших может быть выше официальных данных, а инфекция могла распространиться на слонов в соседней Танзании, поскольку животные свободно перемещаются через границу.

Ранее на Камчатке на Халактырском пляже обнаружили массовую гибель морских птиц – не менее 14 мертвых особей на разных участках побережья. Информация поступила в профильные службы после публикаций в СМИ. На место выехали представители краевого Минсельхоза, Россельхознадзора и Роспотребнадзора, специалисты отобрали пробы патологического материала для проверки на особо опасные заболевания.

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