Умерла режиссер мультфильма "Незнайка в Солнечном городе" Нина Шорина

Фото: кадр из фильма "Своя голова на плечах"; режиссер – Мария Федорова; производство – Киностудия им. М. Горького

Актриса и режиссер Нина Шорина скончалась 19 августа в возрасте 83 лет. Об этом сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.

Шорина родилась в Москве 10 марта 1943 года. Впервые на экране она появилась еще ребенком, в 1953 году сыграла Нюру в фильме "Огни на реке". Позже актриса снималась в картинах "Морской охотник", "Первое свидание", "Своя голова на плечах" и "А если это любовь?".

Профессиональное образование Шорина получила во Всероссийском государственном университете кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). С 1961 по 1972 год она училась на актерском и режиссерском факультетах, ее педагогами были Яков Сегель и Лев Кристи.

После окончания института Шорина сосредоточилась на анимации. Как режиссер-мультипликатор она работала над экранизациями произведений Николая Носова и Туве Янссон – "Незнайкой в Солнечном городе" и "Муми-троллем и кометой". Также она создала мультфильмы "Недобрая Ладо", "Прекрасная Пери", "Сказка об очень высоком человеке", "Про Буку" и другие.

Шорина занималась и игровым кино. В 1999 году она выпустила фильм "Переводы с восточного", для которого написала сценарий, выступила режиссером и продюсером. Позднее работала над картиной "Ницше в России" и писала об отечественной анимации.