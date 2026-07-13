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13 июля, 18:15

Культура

Умерла звукорежиссер "Мосфильма" Нинель Калениченко

Фото: телеграм-канал "Союз кинематографистов РФ"

Звукорежиссер, член Союза кинематографистов России Нинель Калениченко скончалась 12 июля в возрасте 95 лет. Об этом сообщили в телеграм-канале Союза кинематографистов РФ.

Прощание с Калениченко пройдет 15 июля в 10:30 в храме Боткинской больницы в Москве.

Творческий путь звукорежиссера был связан с киностудией "Мосфильм", куда она пришла работать в середине 1950-х годов. В роли звукооператора дубляжа Калениченко участвовала в работе над более чем 50 кинокартинами. В их числе – "Железный поток", "У нас на заводе", "Человек в штатском", "Пошехонская старина", "Ночь над Чили", "Поздняя любовь" и "Нас венчали не в церкви".

Фильмы, над которыми работала звукорежиссер, отличались "большой выдумкой звука", добавили в Союзе кинематографистов. Калениченко тонко чувствовала специфику звука фильма, обладала хорошим вкусом, а также умело использовала возможности звукового творчества, чтобы раскрыть замысел режиссера и драматургию фильма.

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