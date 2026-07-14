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14 июля, 12:47

Транспорт

Оплата по биометрии появилась на станциях МЦД-2

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Оплата по биометрии появилась на станциях МЦД-2. Сервис заработал на 118 проходах 25 станций диаметра, сообщила пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

К системе подключены по одному турникету на вход и выход. Их обозначили специальными стикерами на створках и под камерами.

На этапе регистрации нейросеть конвертирует снимок пассажира в уникальный набор символов, не поддающийся обратной расшифровке в изображение и не позволяющий идентифицировать конкретного человека. При прохождении через турникет алгоритм Liveness верифицирует реальность присутствия человека, отсеивая подделки в виде фотографий или видеозаписей, а также оценивает мимику и двигательную активность пользователя.

"Серверы находятся на территории России. Система имеет банковский уровень защиты, все данные надежно зашифрованы", – добавили в ведомстве.

Ликсутов отметил, что Москва занимает первое место в мире по количеству видов транспорта, где есть оплата по биометрии. Она доступна на турникетах всех станций метро и МЦК, "Аэроэкспресса", речных регулярных маршрутов, на МЦД-1, МЦД-4, а теперь и на МЦД-2.

"До конца года возможность оплаты по биометрии появится на МЦД-3. С момента запуска сервисом воспользовались 225 миллионов раз", – добавил вице-мэр.

Тем временем расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов, временно изменено. Это связано с проведением работ по развитию пассажирской инфраструктуры на строящемся остановочном пункте Беговая. У некоторых поездов скорректировали время отправления и прибытия, а также количество остановок.

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