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14 июля, 16:25

Происшествия

Очевидцы видели пропавших в Карелии детей на трассе рано утром

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Поиски пропавших детей в Карелии идут на трассе. Именно там их видели в последний раз около 05:00, заявили ТАСС в региональном поисковом отряде "ЛизаАлерт".

В операции участвуют полицейские, волонтеры и родные.

О пропаже брата и сестры 11 и 13 лет стало известно 14 июля. Они ушли из дома накануне, 13-го числа, и не вернулись. По неподтвержденной информации, дети решили пешком дойти из Кондопоги в Петрозаводск.

"Брат и сестра неоднократно сбегали из дома, ранее состояли на учете в психоневрологическом диспансере", – заявил РИА Новости представитель правоохранительных органов.

Он добавил, что их мать привлекалась за это к административной ответственности по статье КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Тем не менее эта многодетная семья считается благополучной. Мать и отчим не злоупотребляют алкоголем. Всего они воспитывают четверых детей. Известно, что сбежавшие брат и сестра некоторое время были у дедушки в деревне, а потом возвратились в Кондопогу.

Региональный СУ СК РФ начал доследственную проверку. Прокуратура республики контролирует установление обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось об исчезновении школьницы 9 лет в Кемеровской области. Она ушла гулять и не вернулась. Ее поисками занимаются волонтеры.

Рост девочки составляет 130 сантиметров. У нее темно-русые волосы и серо-голубые глаза. В момент исчезновения на ребенке были розовая футболка, черные шорты и черно-белые кроссовки.

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