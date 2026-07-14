14 июля, 16:25Происшествия
Очевидцы видели пропавших в Карелии детей на трассе рано утром
Фото: ТАСС/Сергей Булкин
Поиски пропавших детей в Карелии идут на трассе. Именно там их видели в последний раз около 05:00, заявили ТАСС в региональном поисковом отряде "ЛизаАлерт".
В операции участвуют полицейские, волонтеры и родные.
О пропаже брата и сестры 11 и 13 лет стало известно 14 июля. Они ушли из дома накануне, 13-го числа, и не вернулись. По неподтвержденной информации, дети решили пешком дойти из Кондопоги в Петрозаводск.
"Брат и сестра неоднократно сбегали из дома, ранее состояли на учете в психоневрологическом диспансере", – заявил РИА Новости представитель правоохранительных органов.
Он добавил, что их мать привлекалась за это к административной ответственности по статье КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
Тем не менее эта многодетная семья считается благополучной. Мать и отчим не злоупотребляют алкоголем. Всего они воспитывают четверых детей. Известно, что сбежавшие брат и сестра некоторое время были у дедушки в деревне, а потом возвратились в Кондопогу.
Региональный СУ СК РФ начал доследственную проверку. Прокуратура республики контролирует установление обстоятельств случившегося.
Ранее сообщалось об исчезновении школьницы 9 лет в Кемеровской области. Она ушла гулять и не вернулась. Ее поисками занимаются волонтеры.
Рост девочки составляет 130 сантиметров. У нее темно-русые волосы и серо-голубые глаза. В момент исчезновения на ребенке были розовая футболка, черные шорты и черно-белые кроссовки.