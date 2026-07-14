14 июля, 17:29Транспорт
Самолет "Танго" с российским двигателем впервые поднялся в небо
Фото: РИА Новости/пресс-служба S7 Group
Первый полет легкомоторного самолета "Танго", который принадлежит компании Spectra Aircraft (S7 Group), прошел в России. Борт оснащен российским двигателем АПД-520 "Лидер", сообщила пресс-служба S7.
Самолетом управлял летчик-испытатель первого класса Владимир Барсук. Он "выполнил полет по кругу и успешно приземлился на аэродроме вылета", все системы работали штатно.
Компания перед первым полетом провела испытания на земле. Во время них специалисты проверили работу экспериментального образца двигателя, а также работу системы управления бортом, герметичность топливной системы, тормозов и пилотажно-навигационного оборудования. Кроме того, необходимо было протестировать совместимость нового двигателя с другим бортовым оборудованием.
"Танго" – легкомоторный учебно-тренировочный самолет. Его будут использовать для частых полетов и подготовки кадров. В учебные заведения он должен поступить в 2027 году.
Ранее госкорпорация "Ростех" сообщала о первом полете нового российский учебно-боевого самолета Як-130М. Все прошло на Иркутском авиационном заводе – филиале ПАО "Яковлев".