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14 июля, 17:29

Транспорт

Самолет "Танго" с российским двигателем впервые поднялся в небо

Фото: РИА Новости/пресс-служба S7 Group

Первый полет легкомоторного самолета "Танго", который принадлежит компании Spectra Aircraft (S7 Group), прошел в России. Борт оснащен российским двигателем АПД-520 "Лидер", сообщила пресс-служба S7.

Самолетом управлял летчик-испытатель первого класса Владимир Барсук. Он "выполнил полет по кругу и успешно приземлился на аэродроме вылета", все системы работали штатно.

Компания перед первым полетом провела испытания на земле. Во время них специалисты проверили работу экспериментального образца двигателя, а также работу системы управления бортом, герметичность топливной системы, тормозов и пилотажно-навигационного оборудования. Кроме того, необходимо было протестировать совместимость нового двигателя с другим бортовым оборудованием.

"Танго" – легкомоторный учебно-тренировочный самолет. Его будут использовать для частых полетов и подготовки кадров. В учебные заведения он должен поступить в 2027 году.

Ранее госкорпорация "Ростех" сообщала о первом полете нового российский учебно-боевого самолета Як-130М. Все прошло на Иркутском авиационном заводе – филиале ПАО "Яковлев".

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