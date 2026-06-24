Путин посидел за штурвалом МС-21 и оценил удобство его кресел

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин в ходе осмотра образцов новейшей российской авиатехники посидел за штурвалом МС-21, а также оценил удобство его кресел.

Президент детально ознакомился с устройством машины, ее кабины и пассажирского салона. Путин, сам умея пилотировать самолеты, занял место второго пилота и рассмотрел комбинацию приборов.

Также глава государства проверил, насколько комфортно пассажирам. Посидев в кресле экономкласса, он отметил, что оно очень удобное.

Вместе с тем президенту показали салон импортозамещенного отечественного самолета SSJ-100, в частности кресла и багажные полки. Кроме того, Путин зашел в кабину, сел в кресло пилота и ознакомился с конструкцией самолета в этой части.

Российский лидер осмотрел образцы новой российской авиатехники – самолеты МС-21, SSJ-100 и Ил-114 – в среду, 24 июня. Экскурсию ему провели глава ПАО "ОАК" Вадим Бадеха, главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин, главный конструктор SSJ-100 Кирилл Кузнецов, а также управляющий директор АО "ИЛ" Даниил Бренерман.

В ходе осмотра он назвал уровень самолетов очень хорошим и достойным, а также заверил, что власти будут продолжать помогать авиационной промышленности. Вместе с тем Путин подчеркнул, что перед российскими производителями стоит очень амбициозная задача – отечественные самолеты должны успешно конкурировать с зарубежными в вопросах качества, надежности и технических характеристик.