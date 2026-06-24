ГД разрешила гражданам заключать с банками договоры жилищных сбережений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий гражданам заключать с банками договоры жилищных сбережений (ДЖС) с 1 января 2027 года. Документ также вводит новый вид вкладов, которые будут открываться на основании ДЖС.

Уточняется, что жилищный вклад поможет гражданам накопить нужную сумму для оплаты жилья, финансирования индивидуального жилищного строительства (ИЖС) либо участия в долевом строительстве.

Финансовые организации смогут предлагать таким вкладчикам кредиты на улучшение жилищных условий, если клиент соответствует критериям банка. В это же время жилищные вклады будут застрахованы – максимальная сумма возмещения по ним составит 10 миллионов рублей.

Открыть вклад на основании ДЖС можно будет на срок не менее 3 лет. Через 1 год средства можно будет направить на оплату первоначального взноса по ипотеке либо для расчета по действующему жилищному кредиту. Это касается даже тех ситуаций, когда кредит открыт в другом банке, указал глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

Если банк откажет вкладчику в ипотеке либо он сам не захочет приобретать жилье, то гражданин сможет вернуть деньги вместе с процентами. Однако во втором случае вернуть средства можно будет лишь после 1,5 года с момента заключения ДЖС.

Жилищные вклады можно будет пополнять без ограничений, если условия договора предусматривают такую возможность. Вносить средства сможет как сам клиент, так и третьи лица. Порядок выплаты процентов и их периодичность также устанавливаются в условиях ДЖС.

Депутат ГД Алексей Говырин отметил, что этот закон позволит не только улучшить жилищные условия россиян, но и станет важным шагом для развития системы ипотечных кредитов. По сравнению с обычными способами сбережений жилищно-накопительные вклады обладают рядом преимуществ, указывал парламентарий.

Например, они помогают откладывать на приобретение жилья на хороших условиях. Также это позволяет развить долгосрочное планирование. С одной стороны, такие вклады дисциплинируют человека, а с другой – стимулируют экономическую активность в приобретении жилья, добавил Говырин.

Ранее стало известно, что средняя максимальная ставка по вкладам 10 российских банков, привлекающих самый большой объем депозитов граждан в рублях, по итогам второй декады июня упала на 0,11 процентного пункта и составила 12,86% годовых. Самый высокий показатель средней ставки по вкладам наблюдался во второй декаде декабря 2024 года. Тогда он достигал 22,28%. Наиболее низкий показатель зафиксировали в первой декаде октября 2020-го – 4,33%.

