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23 июня, 18:55

Экономика

Средняя максимальная ставка по вкладам в России упала до 12,86%

Фото: depositphotos/Professor25​

Средняя максимальная ставка по вкладам 10 российских банков, привлекающих самый большой объем депозитов граждан в рублях, по итогам второй декады июня упала на 0,11 процентного пункта и составила 12,86% годовых. Об этом свидетельствуют материалы Центробанка.

Регулятор уточнил, что самый высокий показатель средней ставки по вкладам наблюдался во второй декаде декабря 2024 года. Тогда он достигал 22,28%. Наиболее низкий показатель зафиксировали в первой декаде октября 2020-го – 4,33%.

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам, которую рассчитывает Банк России, является ориентиром для рынка. Регулятор советует кредитным организациям привлекать средства граждан не дороже значения этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В перечень банков, по которым ведут наблюдение, вошли ВТБ, Т-Банк, Сбер, ПСБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Альфа-Банк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк и "Почта Банк".

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку с 14,5 до 14,25% годовых. По оценке регулятора, устойчивый рост цен немного снизился, однако все еще остается выше целевого уровня.

Российская экономика после снижения в начале года вновь демонстрирует умеренный рост. В последние месяцы увеличились потребительский спрос и объемы кредитования. При этом ЦБ не исключил, что снижение ставки может замедлиться.

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