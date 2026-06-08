Аналитик Шнейдерман рассказал о потерях хранящих сбережения в долларах россиян

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Россияне, хранящие сбережения в долларах в 2026 году, несут потери. При этом граждане, которые откладывают деньги в рублях, выигрывают на курсах валют и процентах по депозитам, рассказал RT аналитик Александр Шнейдерман.

"Курс доллара на начало 2026 года составлял 78,79 рубля, а на исходе первой летней недели он снизился до 73,46 рубля", – напомнил он.

Вместе с тем средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в начале года оказалась на уровне 14,88% годовых. В результате за 5 месяцев вкладчик с 1 миллионом рублей мог заработать 62 тысячи, подчеркнул эксперт.

В свою очередь, сопоставимая доходность от вложения в доллар требует роста валюты как минимум до 88 рублей, заметил аналитик. По словам Шнейдермана, чтобы эта доходность побила доходность по рублевым вложениям, доллар должен показать рост до 90 рублей.

Однако в начале июня курс американской валюты остается в районе 71,5–76 рублей.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что деньги, хранящиеся "под подушкой", не работают ни на владельцев, ни на страну, поэтому сбережения стоит инвестировать, чтобы они приносили доход и участвовали в развитии экономики.

Он указал, что, если все сбережения граждан перенести в финансовую инфраструктуру и заставить их работать, результат будет очевиден. В последние годы, отметил министр, миллионы людей уже начали инвестировать свои накопления в развитие страны.

