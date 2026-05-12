Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 17:20

Экономика

В Госдуме назвали крепкий рубль причиной падения экспорта

Фото: depositphotos/blinow61

В 2026 году, согласно статистике, Россия столкнулась с падением экспорта. Причиной стало укрепление рубля, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает "Парламентская газета".

Он уточнил, что поставлять продукцию за валюту, которую можно продать за меньшее количество рублей, оказалось невыгодно. Курс российской нацвалюты, по мнению парламентария, должен быть не выше 80 рублей за доллар.

Такие котировки в первую очередь нужны для поддержки внутреннего производителя. Крепкий рубль оборачивается тем, что отечественные компании начинают испытывать конкурентное давление со стороны внешних поставщиков, считает Аксаков.

Ранее аналитик Спартак Соболев допустил, что к началу лета американский доллар может упасть ниже диапазона 72–76 рублей. Он констатировал, что тенденция укрепления рубля к ключевым мировым валютам остается устойчивой.

Главными факторами поддержки нацвалюты он назвал высокую ставку Центробанка и ожидание роста профицита торгового баланса во втором квартале года из-за комфортных цен на нефть.

"Деньги 24": крепкий курс рубля положительно повлиял на инфляцию в России

Читайте также


экономика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика