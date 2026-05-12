В Госдуме назвали крепкий рубль причиной падения экспорта

В 2026 году, согласно статистике, Россия столкнулась с падением экспорта. Причиной стало укрепление рубля, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает "Парламентская газета".

Он уточнил, что поставлять продукцию за валюту, которую можно продать за меньшее количество рублей, оказалось невыгодно. Курс российской нацвалюты, по мнению парламентария, должен быть не выше 80 рублей за доллар.

Такие котировки в первую очередь нужны для поддержки внутреннего производителя. Крепкий рубль оборачивается тем, что отечественные компании начинают испытывать конкурентное давление со стороны внешних поставщиков, считает Аксаков.

Ранее аналитик Спартак Соболев допустил, что к началу лета американский доллар может упасть ниже диапазона 72–76 рублей. Он констатировал, что тенденция укрепления рубля к ключевым мировым валютам остается устойчивой.

Главными факторами поддержки нацвалюты он назвал высокую ставку Центробанка и ожидание роста профицита торгового баланса во втором квартале года из-за комфортных цен на нефть.