Ребенок погиб после падения с 10-го этажа дома в Казани

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пятилетний мальчик погиб после падения с 10-го этажа многоквартирного дома в Казани. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По информации ведомства, происшествие случилось 7 августа приблизительно в 14:30 по московскому времени на улице Мустая Карима. Ребенок остался без присмотра, облокотился на москитную сетку и выпал из окна.

На место инцидента направился заместитель прокурора Кировского района Казани Александр Гаюн. Прокуратура инициировала проверку для установления обстоятельств случившегося.

Ранее мать и трехлетний сын выпали из окна 7-го этажа жилого дома в подмосковном Раменском. Во время игры с братом и сестрой мальчик облокотился на москитную сетку и начал падать. Женщина прибежала с кухни, услышав крики. Она попыталась удержать ребенка, но потеряла равновесие и выпала вместе с ним. Они погибли на месте.

