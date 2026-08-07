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07 августа, 18:27

Происшествия

Ребенок погиб после падения с 10-го этажа дома в Казани

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пятилетний мальчик погиб после падения с 10-го этажа многоквартирного дома в Казани. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По информации ведомства, происшествие случилось 7 августа приблизительно в 14:30 по московскому времени на улице Мустая Карима. Ребенок остался без присмотра, облокотился на москитную сетку и выпал из окна.

На место инцидента направился заместитель прокурора Кировского района Казани Александр Гаюн. Прокуратура инициировала проверку для установления обстоятельств случившегося.

Ранее мать и трехлетний сын выпали из окна 7-го этажа жилого дома в подмосковном Раменском. Во время игры с братом и сестрой мальчик облокотился на москитную сетку и начал падать. Женщина прибежала с кухни, услышав крики. Она попыталась удержать ребенка, но потеряла равновесие и выпала вместе с ним. Они погибли на месте.

Психолог рекомендовал регулярно напоминать детям об опасности открытого окна

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