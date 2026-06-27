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27 июня, 10:28

Происшествия

Девочка выпала из окна пятого этажа в Великом Новгороде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Подросток выпала из окна квартиры на пятом этаже в жилом доме в Великом Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел 27 июня на улице Большой Санкт-Петербургской. В результате 13-летнюю девочку доставили в детскую областную больницу.

По данному факту следствие организовало проверку.

Ранее двое детей выпали из окна квартиры в подмосковном Орехове-Зуеве. Четырехлетнюю девочку и пятилетнего мальчика госпитализировали с травмами. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

До этого аналогичное ЧП произошло в подмосковных Люберцах. Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры одного из жилых домов и оказался на козырьке дома. Прохожие помогли его снять и передали медикам.

Следователи выяснят обстоятельства падения ребенка из окна в Люберцах

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