30 марта, 14:21
Ребенок выпал из окна жилого дома в Люберцах
Фото: МАХ/SHOT
Ребенок выпал из окна квартиры одного из жилых домов в подмосковных Люберцах. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ.
Как уточнило ведомство, после падения 2-летний мальчик оказался на козырьке дома. Прохожие помогли снять его, после чего передали врачам. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины инцидента.
Следователи призвали родителей не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Они напомнили, что москитная сетка не является защитой и не выдерживает вес ребенка.
Ранее трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже дома на Велозаводской улице в Москве. Предварительно, ребенок остался на недолгое время без присмотра в комнате с открытым окном.
Пострадавшую госпитализировали, спустя время она скончалась. Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Уголовное дело завели в Подмосковье после падения ребенка из окна