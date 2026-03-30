Ребенок выпал из окна жилого дома в Люберцах

Ребенок выпал из окна квартиры одного из жилых домов в подмосковных Люберцах. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ.

Как уточнило ведомство, после падения 2-летний мальчик оказался на козырьке дома. Прохожие помогли снять его, после чего передали врачам. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины инцидента.

Следователи призвали родителей не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Они напомнили, что москитная сетка не является защитой и не выдерживает вес ребенка.

Ранее трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже дома на Велозаводской улице в Москве. Предварительно, ребенок остался на недолгое время без присмотра в комнате с открытым окном.

Пострадавшую госпитализировали, спустя время она скончалась. Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

