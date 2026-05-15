Прокуратура проконтролирует соблюдение прав пострадавших после атаки ВСУ на Рязань

Прокуратура Рязанской области проконтролирует соблюдение прав пострадавших после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рязань. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что прокуратура обеспечила взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания помощи пострадавшим после атаки и взяла этот процесс на контроль.

Рязань подверглась атаке ВСУ ночью в пятницу, 15 мая. При падении обломков сбитого БПЛА оказались повреждены два многоэтажных жилых дома. Еще фрагменты дрона упали на территории одного из предприятий.

Из-за атаки пострадали 12 человек, 3 жителя погибли. 7 пострадавших госпитализировали, включая 4 детей. В детсадах и школах Октябрьского района Рязани были отменены занятия и уроки.

