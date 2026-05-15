СК признал 87 тыс человек потерпевшими после вторжения ВСУ в Курскую область

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Свыше 87 тысяч человек признаны потерпевшими в результате вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области. Об этом сообщил глава Главного военного следственного управления СК России Константин Корпусов в беседе с ТАСС.

Число потерпевших удалось установить в рамках расследования уголовных дел, связанных с обстрелами гражданской инфраструктуры приграничных и тыловых районов РФ. В частности, допрошены были порядка 206 тысяч человек, часть из которых и стали жертвами.

Корпусов подчеркнул, что расследования преступлений, совершенных украинскими военными на территории российского региона, начались с первых дней вторжения.

Войска ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. О полном освобождении региона российскими солдатами стало известно 26 апреля 2025-го.

Владимир Путин заявлял, что в результате произошедшего противник потерял 76 тысяч солдат. Соответствующие данные президент России назвал катастрофой для Украины.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, в свою очередь, уточнял, что при нападении погиб 331 мирный житель, а еще 553 человека, включая 25 детей, получили ранения. Ущерб от вторжения ВСУ превысил 3 миллиарда рублей.