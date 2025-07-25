Глава СК РФ Бастрыкин: при вторжении ВСУ в Курскую область погиб 331 человек

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При вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область погиб 331 мирный житель, заявил РИА Новости глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его данным, еще 553 человека, включая 25 детей, получили ранения. Следователи возбудили 611 уголовных дел по преступлениям украинских военных в регионе. Среди фигурантов есть и иностранные наемники.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Российские военнослужащие полностью освободили регион 26 апреля 2025-го.

В результате вторжения противник потерял 76 тысяч солдат, указывал Владимир Путин. Он назвал это катастрофой для Украины.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, подчеркивал, что Россия не даст ВСУ поводов вновь появиться в Курской области.