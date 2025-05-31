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Комитет штабов НАТО готовил вторжение украинских военнослужащих в Курскую область более полугода. Об этом РИА Новости рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По его словам, эта операция должна была быть результативной, так как для вторжения в Курскую область были подготовлены все ресурсы, в том числе различные виды иностранной техники. Кроме того, украинские военнослужащие проходили обучение в Англии и других странах НАТО.

Алаудинов также заявил, что Украина планировала использовать на переговорах захваченные на тот момент территории в Курской области.

"Итог: получается, что Россия, как всегда, победила. Решающее поражение войскам НАТО нанесено опять же на нашей священной земле, где противник попытался еще раз, как говорится, нам доказать, что он что-то может, и еще раз потерпел поражение", – заключил Алаудинов, предположив, что Вооруженные силы Украины вряд ли смогут восстановиться после всех потерь на данном направлении.

Бои с ВСУ на территории Курской области начались 6 августа 2024 года. Полностью освободила регион армия России 26 апреля. Тогда начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что российские военнослужащие освободили от украинских боевиков последний населенный пункт региона – село Горналь.

ВСУ потеряли на территории Курской области свыше 76 тысяч военных убитыми и ранеными. Путин отметил эффективность российских подразделений, в том числе 76-й дивизии ВДВ, 116-й дивизии, полка "Ахмат" и морпехов 810-й бригады ЧФ и 155-й бригады ТОФ.

