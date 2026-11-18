Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Степные сурки (байбаки) в Московском зоопарке впали в зимнюю спячку в конце октября. Специалисты направили их зимовать в специальное теплое помещение, где поддерживается комфортная для животных температура – около плюс 8–10 градусов. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

По данным ведомства, зимний сон у сурков продолжается на протяжении около пяти месяцев. В этот период их температура тела опускается с 36–38 до 4–8 градусов, а дыхание и сердцебиение замедляются.

К весне животные могут потерять более трети массы своего тела – в начале осени их вес составлял около 5 килограммов, а после пробуждения – примерно 3–3,5 килограмма. Байбаки проснутся в конце марта – апреле, когда в Москве наступит устойчивое тепло, полностью сойдет снег и появится первая зеленая трава.

Сурки, обитающие в зоопарке, являются довольно возрастными животными, которым в начале осени потребовалось лечение. Ветеринарные врачи провели успешный курс терапии и восстановления, после чего было принято решение о необходимости обеспечить им дополнительный присмотр предстоящей зимой.

"В отличие от норы, здесь у наших сотрудников будет возможность проверять самочувствие сурков во время спячки", – отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Летом сурки находились в вольере с группой венценосных журавлей на старой территории зоопарка, расположенного недалеко от павильона "Слоны". С начала августа специалисты скорректировали рацион байбаков, переведя их на более калорийные корма, в частности, тыквенные и подсолнечные семена, иногда в рационе присутствовали арахис, фундук и грецкий орех.

В конце лета аппетит животных уменьшился, и количество еды уменьшили. Как правило, байбаки сами роют и обустраивают жилища к зиме – сотрудники приносят им в вольер сено, а сурки перетаскивают его в норы. О начале подготовки ко сну зоологи судят по рассыпанному сену: пока зверьки несут строительный материал в зубах, часть его падает на землю.

Понаблюдать за обитателями зоопарка можно с помощью онлайн-трансляций или вживую. Входной билет можно купить через сервис "Мосбилет".

Ранее сообщалось, что к зиме начали готовиться бобры из национального парка "Лосиный остров". Они прячут ветки деревьев под водой, чтобы получился природный "холодильник" с запасами еды. Для укрепления жилищ зверьки используют ил и глину. Такое покрытие позволяет сохранить тепло.