Фото: depositphotos/patty_cgd@hotmail.com

Витамин С способен подавлять реакции нитрозирования и снижать образование потенциально канцерогенных N-нитрозосоединений в желудке, когда организм переваривает продукты с нитратами и нитритами. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование Университета Ватерлоо, опубликованное в Journal of Theoretical Biology.

Ученые построили динамическую модель. Она описывает, как нитраты и нитриты проходят через слюну, желудок, тонкий кишечник и кровь, а также учитывает, как меняется кислотность желудка после еды.

Согласно модели, нитраты становятся нитритами при участии бактерий полости рта. В кислой среде желудка нитриты вступают в реакции нитрозирования, и в результате появляются N-нитрозосоединения. Некоторые из них считаются потенциально канцерогенными. Витамин С, по расчетам, может подавлять этот процесс.

Как указано в исследовании, момент приема витамина С имеет значение. Добавки способны умеренно уменьшать образование потенциально вредных соединений, если принимать их вскоре после еды. Витамин С также естественно содержится в некоторых богатых нитратами продуктах, например в листовых овощах. Нитраты и нитриты есть в переработанном мясе – беконе и салями – и в ряде овощей.

"По словам первого автора работы Гордона МакНикола, наличие витамина С в рационе может частично объяснить противоречивые результаты предыдущих исследований связи нитратов и нитритов с раком", – говорится в материале.

Эффект пока не проверяли в клинических испытаниях. Исследование основано на компьютерном моделировании. Оно показывает возможный механизм, но не доказывает, что прием витамина С напрямую снижает риск развития рака.

Ранее российские ученые создали препарат от онкологических заболеваний, который точнее направляет действующее вещество к опухоли и снижает вред для сердца. Лекарство разработали с использованием свойств доксорубицина. Ввод препарата в практическое применение начнется в 2029 году.