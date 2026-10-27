В Сеченовском университете нашли связь между COVID-19 и прогрессированием рака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты Сеченовского университета первыми в России доказали, что постковидный синдром связан с длительной персистенцией – сохранением вируса SARS-CoV-2 в тканях жизненно важных органов. Также коронавирус может влиять на прогрессирование онкологических заболеваний, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-службу вуза.

Следы РНК и белки коронавируса исследователи находили в легких, желудочно-кишечном тракте, сердце и эндометрии даже спустя месяцы и годы после перенесенной инфекции. К таким выводам эксперты пришли, сопоставив клинические симптомы пациентов с данными углубленных молекулярных исследований.

"После перенесенного коронавируса у 20% переболевших остаются симптомы, которые принято называть постковидным синдромом", – рассказала директор Референс-центра морфологических и иммуногистохимических методов исследования Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор Евгения Коган.

Долгое "затаивание" вируса способно провоцировать новые заболевания или опасное обострение уже существующих хронических болезней. В числе рисков исследователи называют миокардит – воспаление сердечной мышцы – и сердечную недостаточность, патологии легких и органов пищеварения, а также эндокардит, то есть воспаление внутренней оболочки сердца.

Отдельно ученые указали на хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) – неизлечимое заболевание, требующее пожизненной терапии. Проникновение фрагментов коронавируса в клетки и ткани может запускать его развитие.

Выявлена связь постковидного синдрома с течением рака легкого. У онкологических пациентов, перенесших COVID-19, вирусом могут быть инфицированы как сами раковые клетки, так и клетки эндотелия – внутренней выстилки легких.

"Есть основания полагать, что, возможно, вирус может способствовать канцерогенезу, то есть перерождению обычных клеток в раковые", – сообщила врач-патологоанатом Централизованного патологоанатомического отделения, ассистент Института клинической морфологии и цифровой патологии Сеченовского университета Елена Щелокова.

Она уточнила, что прямого мутагенного действия, как у известных онкогенных вирусов – отдельных штаммов вируса папилломы человека, вирусов гепатитов В и С, – в этом случае нет. Коронавирус выступает пособником прогрессирования онкозаболеваний, меняя и модифицируя сигнальные пути, которые проходит раковая стволовая клетка при формировании опухолевого очага.

В университете подчеркнули, что тем, кто переболел коронавирусной инфекцией даже в легкой форме, нужно внимательно следить за здоровьем и проходить периодические обследования.

Ранее член-корреспондент Академии наук Татарстана Альберт Ризванов предупредил, что вариант коронавируса PJ.2.1, который распространяется в США, Канаде и странах Европы, вскоре может появиться и в России. Однако он призвал не считать новый вариант предвестником очередной опасной волны коронавируса.