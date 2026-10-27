В США 6-летний мальчик случайно застрелил сестру из пистолета старшего брата

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В американском городе Милуоки шестилетний мальчик случайно выстрелил в свою четырехлетнюю сестру из заряженного пистолета. Девочка погибла, сообщило подразделение телеканала FOX6 News Milwaukee.

По данным правоохранителей, инцидент произошел около 08:55 по местному времени в жилом доме. Ребенок получил доступ к заряженному пистолету и смертельно ранил сестру.

Полиция задержала 16-летнего брата погибшей. Подростка подозревают в незаконном хранении оружия – пистолет принадлежал ему. Материалы дела планируют передать в прокуратуру округа Милуоки, чтобы решить вопрос о предъявлении обвинений.

Ранее в Таиланде отец случайно выстрелил дробью в дочь во время чистки ружья. По словам мужчины, он решил почистить самодельное ружье в дверном проеме комнаты, в которой девушка лежала на кровати с телефоном. Однако перед этим он не проверил оружие. В результате мужчина нанес девушке 10 ранений в область правого колена и еще два – в район лодыжки.