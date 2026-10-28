Более 75 тыс контрактов заключили с помощью бота на столичном портале поставщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 75 тысяч контрактов заключено при помощи торгового бота на столичном портале поставщиков за девять месяцев 2026 года. Об этом рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

"Торговый бот позволяет предпринимателям участвовать сразу в нескольких котировочных сессиях в автоматическом режиме, что экономит их время и открывает доступ к большему числу заказчиков. Выигрывают от этого и госучреждения: высокая конкуренция среди участников дает им возможность приобретать товары и услуги по выгодным ценам", – отметила она.

По словам Багреевой, благодаря снижению начальных цен в ходе конкурентной борьбы заказчики смогли сэкономить 3,7 миллиарда рублей.

Торговый бот стал доступен в 2022 году. В нем необходимо указать значение, до которого предприниматель готов снизить стоимость контракта, и шаг снижения. После этого бот автоматически делает ставки в котировочной сессии.

Как указал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, с начала года лидерами по числу сделок с использованием бота оказались поставщики Москвы, Московской и Свердловской областей, Пермского края и Санкт-Петербурга. На них пришлось 60,9 тысячи контрактов, что составляет около 80% от общего числа.

Всего с начала года на портале поставщиков заключено 414 тысяч контрактов. Наиболее востребованными категориями закупок стали медицинские, строительные и хозяйственные товары, IТ-продукция, услуги по ремонту и техобслуживанию. Порядка 30% контрактов пришлось на поставщиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Московской и Свердловской областей.

