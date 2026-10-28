Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 09:17

Экономика

Более 75 тыс контрактов заключили с помощью бота на столичном портале поставщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 75 тысяч контрактов заключено при помощи торгового бота на столичном портале поставщиков за девять месяцев 2026 года. Об этом рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

"Торговый бот позволяет предпринимателям участвовать сразу в нескольких котировочных сессиях в автоматическом режиме, что экономит их время и открывает доступ к большему числу заказчиков. Выигрывают от этого и госучреждения: высокая конкуренция среди участников дает им возможность приобретать товары и услуги по выгодным ценам", – отметила она.

По словам Багреевой, благодаря снижению начальных цен в ходе конкурентной борьбы заказчики смогли сэкономить 3,7 миллиарда рублей.

Торговый бот стал доступен в 2022 году. В нем необходимо указать значение, до которого предприниматель готов снизить стоимость контракта, и шаг снижения. После этого бот автоматически делает ставки в котировочной сессии.

Как указал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, с начала года лидерами по числу сделок с использованием бота оказались поставщики Москвы, Московской и Свердловской областей, Пермского края и Санкт-Петербурга. На них пришлось 60,9 тысячи контрактов, что составляет около 80% от общего числа.

Всего с начала года на портале поставщиков заключено 414 тысяч контрактов. Наиболее востребованными категориями закупок стали медицинские, строительные и хозяйственные товары, IТ-продукция, услуги по ремонту и техобслуживанию. Порядка 30% контрактов пришлось на поставщиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Московской и Свердловской областей.

Собянин: портал поставщиков открывает новые возможности бизнесу из регионов

Читайте также


экономикагород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика