Актер из "Кадетства" Головин назвал себя аккуратным водителем

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Актер Александр Головин, известный по сериалу "Кадетство", отметил, что является аккуратным водителем. Об этом он заявил "Газете.ру" на мероприятии "ДВИЖЕНИЕ 100", комментируя слухи о штрафах за нарушения ПДД.

Как рассказал артист, супруга считает его стиль вождения резким. Однако, подчеркнул Головин, "лихачит" он аккуратно и никогда не нарушает при этом правила.

Актер добавил, что не призывает других водителей к агрессивному стилю управления автомобилем, а, напротив, считает важным уважать других участников движения.

Ранее микрокредитная компания отсудила у Головина заложенный автомобиль. Он взял микрозайм под 99% годовых.

Как уточнялось в материалах дела, актер взял микрозайм на 366 месяцев, но просрочил выплату более чем на год. В результате организация обратилась в суд.

