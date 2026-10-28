Организаторы "Евровидения" опубликовали список из 36 участников конкурса 2027 года

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36 стран выступят на международном песенном конкурсе "Евровидение-2027" в болгарском Бургасе. Об этом сообщил Европейский вещательный союз (EBU).

Конкурс станет 71-м по счету. Он пройдет с 11 по 15 мая 2027 года в комплексе "Арена Бургас". В EBU отметили, что 36 вещательных компаний представляют интересы почти 600 миллионов человек.

Впервые в конкурсе примет участие Канада. Ирландия и Исландия не будут участвовать, поскольку решили игнорировать "Евровидение" после отказа EBU отстранить Израиль. Это считается крупнейшим в истории мероприятия бойкотом.

При этом Испания и Словения пока не решили, будут ли отправлять представителей. Союз дал им время принять решение до декабря.

Ранее сообщалось, что Нидерланды примут участие в "Евровидении" в формате совместного проекта общественных вещателей под координацией NPO – организации, объединяющей общественных вещателей в Нидерландах. NPO сформирует команду, которая займется отбором и поддержкой артиста-участника.

Решение об изменении формата было принято после того, как в прошлом месяце нидерландская телерадиокомпания Avrotros, ранее отвечавшая за организацию участия страны в конкурсе, отказалась от этой роли.