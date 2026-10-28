Житель Петербурга изводил соседку по даче ежечасным звуком колокола на участке

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Житель Санкт-Петербурга изводил соседку по даче ежечасным звуком колокола на участке. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в телеграм-канале.

Мужчина установил на своей даче, которая находится в поселке Левашово, чугунный колокол. Сделал он это еще в 2020 году.

В высоту колокольня достигала 4–4,5 метра, а внутри был автоматический механизм звона. С тех пор ежедневно каждый час с 08:00 до 22:00 раздавался характерный для колокола звук.

Этот звон по-настоящему извел соседку мужчины: по ее словам, бой колокола проникал сквозь любые стены, действовал на нервы и оставлял детей без дневного сна. Женщина решила обратиться в суд с требованием демонтировать колокольню.

В своем иске она указала, что она не предназначена для удовлетворения бытовых нужд и не является хозяйственной постройкой. Напротив, колокольня выполняет функцию звукового оповещения – это не разрешено на участке.

Ранее суд назначил жителю Москвы штраф за оскорбление соседа в общедомовом чате. Мужчина в течение одного дня отправил в мессенджере несколько сообщений с непристойными выражениями в адрес соседа. Пострадавший обратился в прокуратуру, сотрудники которой после проверки составили протокол об административном правонарушении и передали его в суд. Мужчине выписали штраф в размере 5 тысяч рублей.