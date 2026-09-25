NYP: в США 87-летний мужчина убил соседа по дому и пришел на исповедь в церковь

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В США 87-летний мужчина Ирвин Джозеф Дикштейн из штата Мэриленд убил соседа по дому, а затем пришел на исповедь в церковь. Об этом сообщает New York Post.

Трагедия произошла вечером 19 сентября. Сосед подозреваемого, 64-летний Майкл Бушнелл, решил починить розетку в своей комнате и отключил электричество во всем доме. Это привело в ярость Дикштейна, он взял пистолет и несколько раз выстрелил в мужчину.

20 сентября Дикштейн пришел в церковь и признался священнику в совершенном преступлении. Через несколько минут после беседы священнослужитель позвонил в полицию и рассказал о произошедшем.

Дикштейну предъявлено обвинение в убийстве первой и второй степени. Пистолет, ставший орудием преступления, был найден в кофре в багажнике автомобиля пожилого мужчины.

Ранее жителю Сочи предъявили обвинение в убийстве супруги и соседа на почве ревности. Преступление было совершено в селе Хлебороб. Мужчина и его супруга находились во дворе своего дома, где у них возникла ссора. Супруг ревновал жену к соседу.

В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил женщину ножом, она скончалась на месте. После этого фигурант тем же ножом ударил соседа в область груди и шеи. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Мужчину арестовали.