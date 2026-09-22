Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Краснодарскому краю"

Жителю Сочи предъявили обвинение в убийстве супруги и соседа на почве ревности. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю в телеграм-канале.

Трагедия произошла утром 19 сентября. Мужчина и его супруга находились во дворе своего дома в селе Хлебороб, где у них возникла ссора. Обвиняемый ревновал жену к соседу.

В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил женщину ножом, она скончалась на месте. После этого фигурант тем же ножом ударил соседа в область груди и шеи. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Мужчину арестовали.

Ранее 28-летнюю жительницу города Балея признали виновной в убийстве годовалой дочери. Ей назначено 17 лет колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года. По данным прокуратуры, женщина в течение нескольких дней истязала ребенка.

Девочка скончалась 1 сентября 2025 года в больнице. Причиной смерти стали комбинированные повреждения: отравление уксусной кислотой, закрытая черепно-мозговая травма, а также ожоги головы, шеи и туловища.