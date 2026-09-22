Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 12:56

Происшествия

Жителю Сочи предъявили обвинение в убийстве супруги и соседа на почве ревности

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Краснодарскому краю"

Жителю Сочи предъявили обвинение в убийстве супруги и соседа на почве ревности. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю в телеграм-канале.

Трагедия произошла утром 19 сентября. Мужчина и его супруга находились во дворе своего дома в селе Хлебороб, где у них возникла ссора. Обвиняемый ревновал жену к соседу.

В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил женщину ножом, она скончалась на месте. После этого фигурант тем же ножом ударил соседа в область груди и шеи. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Мужчину арестовали.

Ранее 28-летнюю жительницу города Балея признали виновной в убийстве годовалой дочери. Ей назначено 17 лет колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года. По данным прокуратуры, женщина в течение нескольких дней истязала ребенка.

Девочка скончалась 1 сентября 2025 года в больнице. Причиной смерти стали комбинированные повреждения: отравление уксусной кислотой, закрытая черепно-мозговая травма, а также ожоги головы, шеи и туловища.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

Какие схемы используют автоподставщики?

Злоумышленники кидаются под колеса машин в слепых зонах или же подрезают на опасных участках

Многие столкновения аферисты организуют ради получения страховых выплат

Читать
закрыть

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика