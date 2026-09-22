Жительницу Забайкалья осудили на 17 лет за убийство дочери с особой жестокостью

Фото: vk.ru/Забайкальский краевой суд

Забайкальский краевой суд вынес приговор 28-летней жительнице города Балея Раисе Ташлыковой за убийство годовалой дочери, которую она истязала на протяжении нескольких дней. Об этом сообщает ТАСС.

Женщина признана виновной по статьям УК России "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего" и "Убийство малолетнего с особой жестокостью". Путем частичного сложения наказаний окончательно назначено 17 лет колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года.

По данным прокуратуры, Ташлыкова в течение нескольких дней причиняла ребенку травмы. Девочка скончалась 1 сентября 2025 года в больнице. Причиной смерти стали комбинированные повреждения: отравление уксусной кислотой, закрытая черепно-мозговая травма, а также ожоги головы, шеи и туловища.

В суде женщина вину не признала, заявив, что у нее не было умысла на причинение повреждений и смерти ребенку. Однако гособвинитель представил доказательства виновности, включая признательные показания женщины, данные в ходе предварительного следствия и результаты судебных экспертиз.

В ходе прений прокуратура запрашивала для обвиняемой 21 год лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год, однако суд назначил подсудимой менее строгое наказание.

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