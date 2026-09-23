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23 сентября, 03:41

Политика

Госдеп США анонсировал встречу Рубио и Лаврова 23 сентября

Фото: ТАСС/EPA/FAZRY ISMAIL

Госсекретарь США Марко Рубио встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в среду, 23 сентября, в Нью-Йорке. Это следует из рабочего графика госсекретаря, опубликованного Госдепом.

Встреча запланирована на 09:00 по местному времени (16:00 по Москве). Она пройдет в рамках рабочей поездки Рубио в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. Согласно графику, в начале переговоров предусмотрена протокольная фото- и видеосъемка для аккредитованного пула журналистов.

81-я сессия ГА ООН открылась 8 сентября. В ее рамках по традиции проходит неделя высокого уровня. Общие прения проводятся с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября.

Россию на мероприятии представит Лавров, его выступление ожидается 26 сентября. Официальный представитель МИД Мария Захарова уточняла, что у Лаврова намечено много встреч. В частности, президент Сербии Александр Вучич пообещал позвонить Владимиру Путину после того, как пообщается с министром.

Захарова также сообщала, что украинская тематика займет одно из центральных мест на международных переговорах Лаврова в ООН. По ее словам, это связано в том числе с большим объемом циркулирующих фейков и дезинформации по этой теме.

Лавров заявил, что Россия не пойдет на договоренности без баланса интересов

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