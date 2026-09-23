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23 сентября, 12:26

Шоу-бизнес

Суд в Москве оштрафовал Монеточку за нарушение правил иноагента

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Роман Пименов (Елизавета Гырдымова признана в РФ иноагентом)

Басманный суд Москвы назначил певице Монеточке (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) административный штраф в размере 35 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

Поводом стало непредоставление в уполномоченный орган сведений, которые предусмотрены законодательством об иноагентах.

Ранее певицу признали виновной по статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах". Она была заочно приговорена к 1 году колонии общего режима. Вместе с тем ей запретили администрировать сайты в Сети сроком на 3 года.

По информации столичной прокуратуры, Гырдымова дважды за год привлекалась к административной ответственности из-за нарушений порядка деятельности иноагента. Однако певица продолжала выкладывать в соцсети материалы без соответствующей маркировки.

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