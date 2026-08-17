Суд оштрафовал Моргенштерна на 40 тыс рублей за нарушение правил иноагента

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин (Алишер Моргенштерн признан в РФ иноагентом)

Савеловский районный суд Москвы признал рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Ему назначен штраф в размере 40 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Решение было вынесено 17 августа. Артист признан виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ ("Нарушение порядка деятельности иностранного агента").

В пресс-службе добавили, что постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

В апреле Моргенштерн, находясь в розыске, был заочно приговорен к штрафу за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. По данным прокуратуры, музыкант дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но продолжал публиковать посты в соцсетях без маркировки.

Защита рэпера предприняла попытку обжаловать приговор. Представители музыканта просили отменить решение и вынести новый, оправдательный приговор, указав на якобы допущенные нарушения Уголовного кодекса при назначении наказания.

В результате суд ужесточил наказание, повысив сумму штрафа с 7 до 8,2 миллиона рублей. Кроме того, инстанция избрала дополнительную меру пресечения – запрет на администрирование сайтов в интернете на 3 года.

