Более 850 домов с венчающими карнизами обновили в рамках капремонта в Москве

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В Москве по программе капитального ремонта обновили более 850 домов, украшенных венчающими карнизами. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Венчающие карнизы – одни из самых выразительных элементов архитектуры зданий. При проведении работ специалисты комплекса городского хозяйства Москвы уделяют особое внимание сохранению исторического облика домов.

Например, в 2025 году капитально отремонтировали восьмиэтажный жилой дом на 2-й улице Синичкина, 19. Здание возвели в 1959 году по индивидуальному проекту. Его фасад украшен межэтажными поясами и венчающим карнизом по всему периметру.

В ходе работ специалисты в том числе промыли стены, отремонтировали межэтажные пояса и карниз, затем покрыли фасад гидрофобизирующим составом для защиты от осадков. Также заменили оконные блоки в местах общего пользования, восстановили подъезды, откосы и отливы, заменили стояки холодного и горячего водоснабжения.

Еще один пример – дом 28 на Перовской улице. Это пятиэтажное здание 1957 года постройки, выполненное по типовому проекту. Его балконы поддерживают прямоугольные кронштейны, а по периметру идут пояса из красного кирпича и венчающий карниз. Здесь обновили фасад, привели в порядок подъезды и подвал. Перед началом работ специалисты Фонда капитального ремонта разработали индивидуальный проект с учетом особенностей дома.

В 2026 году работы продолжаются. Сейчас специалисты обновляют здание в Шмитовском проезде, дом 8. Этот дом построен в 1928 году по проекту архитектора Валентина Бибикова в конструктивистском стиле. Его главный фасад имеет сложную пластику с ризалитами, разноформатными балконами и окнами. На фасаде есть межэтажные пояса на уровне четвертого и пятого этажей, окна выделены наличниками.

В доме восстанавливают фасад, крышу, подвал и инженерные системы. Фасад уже окрасили в исторические цвета – "светлая слоновая кость" и "красный муравей". Также приведут в порядок входы и балконы, обновят цоколь и заменят водосточные трубы.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года в Западном административном округе столицы капитально отремонтируют 179 жилых домов. Специалисты обновят инженерные системы, крыши и входные группы. Индивидуальное цветовое решение фасадов подобрано для каждого дома, чтобы сохранить исторический облик районов ЗАО.