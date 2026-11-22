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Главы министерств обороны Германии и Великобритании Борис Писториус и Уэс Стритинг находятся в неадекватном состоянии. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

По словам главы МИД РФ, в связи с этим он не может давать комментарии по данному вопросу.

Поводом стали неоднозначные заявления европейских военных чиновников. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус назвал "глупой" позицию замминистра обороны США Элбриджа Колби, критиковавшего удары Украины по российской инфраструктуре, но позже был вынужден лично извиниться перед американским коллегой.

В то же время глава Минобороны Великобритании сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Уинстоном Черчиллем в ходе встречи и призвал сограждан готовиться к войне. Также британский министр вновь заявил о "катастрофической" цене возможной победы России.