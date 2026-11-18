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Министр обороны Германии Борис Писториус назвал "довольно глупой" критику Вашингтоном украинских ударов вглубь России. Об этом министр сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Поводом для такой оценки послужили слова заместителя министра обороны США по политическим вопросам Элбриджа Колби. Он заявил, что атаки по гражданской инфраструктуре, включая склады Wildberries, не помогают закончить конфликт и не останавливают продвижение войск. По оценке Колби, такие удары могли "укрепить решимость российского общества и готовность самого Кремля к эскалации".

Кроме того, министр обороны Великобритании Уэс Стритинг занял близкую к Писториусу позицию. По его словам, удары украинских сил вглубь России помогают "выиграть время" для Украины.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о сложной обстановке в Запорожье и Днепропетровской области после ударов российских войск. По его словам, с начала сентября эти территории, а также столичный регион подвергались ударам по энергетическим объектам. Глава Украины также сообщил, что с начала сентября больше всего ударов по объектам энергетики пришлось на Днепропетровскую область.

