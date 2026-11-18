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Актриса Саша Бортич рассказала, что ей непросто работать с людьми, которые вызывают у нее неприязнь. Об этом артистка рассказала "Звездачу" на премьере сериала "Все в твоих руках".

По ее словам, она не любит сглаживать углы и остро реагирует на то, что считает неуместным или нелепым. При этом отказываться от проектов из-за личных разногласий артистка не готова, так как для нее работа важнее любых конфликтов с партнерами.

"Закатить глаза в гримерке, пока никто не видит, я могу", – призналась Бортич.

Имен коллег, которые вызывают у нее такие эмоции, актриса не назвала.

Ранее Бортич опубликовала шуточное видео, где ее шестилетний сын выполняет команды для собак. Артистка с юмором отреагировала на возможную критику, предложив зрителям "звонить в опеку". Бортич воспитывает мальчика совместно с бывшим мужем Евгением Савельевым, с которым сохранила дружеские отношения после развода в 2023 году.