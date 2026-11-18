Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Студенческие отряды Москвы отмечают 15-летие. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По его словам, за годы работы движение создало собственные традиции, вырастило лидеров и превратилось в стартовую площадку для дальнейших успехов.

Летом участники отрядов трудятся на строительных объектах, в медицинских учреждениях, детских лагерях, пассажирских поездах, сфере услуг и сельском хозяйстве. География выходит за пределы столицы: отряды работают в десятках регионов России.

Полученные навыки помогают участникам расти дальше. Например, в 2022 году Юлия Баринова создала педагогический отряд "Молодость" в МГПУ и стала его руководителем. Теперь она занимается проектами поддержки молодых талантов в крупной компании.

Назар Мишин сначала был участником отряда, а позднее организовывал крупные мероприятия в штабе МПГУ. Он участвовал и во всероссийских проектах, а в своем регионе его признали лучшим руководителем.

В свою очередь, Виктория Абрамкина организовала трудовой отряд в Воронеже, когда училась в школе; отряд оказался успешным. В Москве она стала руководителем отряда подростков при РАНХиГС.

Участники движения вовлечены в социальные и волонтерские инициативы. Они собирают гуманитарную помощь и поддерживают старшее поколение. Вступить в столичные отряды может любой желающий.

Ранее сообщалось, что члены столичных студенческих отрядов проходят вожатскую практику и передают знания младшим. В свою очередь, школьники с 14 лет могут вступить в трудовой отряд и получить первый опыт работы. Спустя год после вступления в отряд участник уже может воспитывать и обучать.