18 ноября, 16:13Общество
В Мосгордуме предложили запретить детям самостоятельно оплачивать покупки
Фото: 123RF.com/mayaporto
Несовершеннолетним нужно запретить проводить операции по банковским картам либо полностью, либо разрешить только с согласования родителей, заявила депутат Московской городской думы Дарья Борисова в ходе круглого стола "Дети, деньги, интернет: инструменты безопасности".
Она отметила, что любые операции по банковской карте ребенка, включая покупки в магазинах и интернете, необходимо согласовывать с родителями. По словам депутата, оплата должна оставаться заблокированной, пока взрослый не нажмет кнопку подтверждения.
Такой же подход Борисова предложила применять к доступу к "Госуслугам". По мнению депутата, объем прав, которые получают дети, должен соответствовать их возрасту.
"Мы вначале разрешаем, а потом начинаем запрещать и страдать от этого", – добавила она.
Борисова отметила, что это ее личная позиция, с которой можно поспорить.
Ранее сенатор Айрат Гибатдинов предложил рассмотреть вопрос о подготовке приказа, предусматривающего проведение профилактических бесед в школах и колледжах. Инициатива связана с участившимися случаями вовлечения подростков в диверсионную деятельность.
По мнению сенатора, детям и подросткам необходимо рассказывать о методах, которые используют злоумышленники для склонения их к преступлениям. В частности, речь идет о вербовке через интернет и социальные сети, а также обещаниях легкого заработка.