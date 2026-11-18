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Несовершеннолетним нужно запретить проводить операции по банковским картам либо полностью, либо разрешить только с согласования родителей, заявила депутат Московской городской думы Дарья Борисова в ходе круглого стола "Дети, деньги, интернет: инструменты безопасности".

Она отметила, что любые операции по банковской карте ребенка, включая покупки в магазинах и интернете, необходимо согласовывать с родителями. По словам депутата, оплата должна оставаться заблокированной, пока взрослый не нажмет кнопку подтверждения.

Такой же подход Борисова предложила применять к доступу к "Госуслугам". По мнению депутата, объем прав, которые получают дети, должен соответствовать их возрасту.

"Мы вначале разрешаем, а потом начинаем запрещать и страдать от этого", – добавила она.

Борисова отметила, что это ее личная позиция, с которой можно поспорить.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов предложил рассмотреть вопрос о подготовке приказа, предусматривающего проведение профилактических бесед в школах и колледжах. Инициатива связана с участившимися случаями вовлечения подростков в диверсионную деятельность.

По мнению сенатора, детям и подросткам необходимо рассказывать о методах, которые используют злоумышленники для склонения их к преступлениям. В частности, речь идет о вербовке через интернет и социальные сети, а также обещаниях легкого заработка.

