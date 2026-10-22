В Совфеде предложили организовать в школах профилактические беседы об опасности диверсий

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минпросвещения и МВД России следует рассмотреть возможность подготовки приказа о проведении профилактических бесед в школах и колледжах на фоне участившихся случаев вовлечения подростков в диверсионную деятельность. С такой инициативой выступил сенатор Айрат Гибатдинов, сообщает РИА Новости.

Он предложил организовать совместную работу ведомств, в рамках которой участковые и сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних могли бы в течение нескольких месяцев посещать образовательные учреждения и проводить разъяснительные встречи со всеми классами и учебными группами.

Гибатдинов считает необходимым объяснять детям и подросткам, какими способами злоумышленники пытаются склонить их к преступлениям. В частности, речь идет о попытках вербовки через интернет и социальные сети, а также об обещаниях легкого заработка. По мнению сенатора, учащимся также важно рассказывать о возможных последствиях подобных действий и наказании, предусмотренном законом.

Парламентарий подчеркнул, что регулярная профилактическая работа поможет предупредить преступления и защитить подростков от серьезных ошибок.

Ранее московский портал потребителя подготовил рекомендации для родителей по защите детей от мошенников в интернете и по телефону. Эксперты советуют объяснять школьникам, как распознавать фишинговые ссылки, не передавать незнакомцам личные данные и деньги, а также не совершать покупки в онлайн-играх без разрешения взрослых. Отдельные материалы посвящены безопасному использованию смартфонов, банковских карт и распознаванию мошеннических звонков.

