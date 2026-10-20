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20 октября, 05:23

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Сенатор Мурог: систему оценки поведения в школах донастроят по итогам апробации

В Совфеде заявили, что система оценки поведения в школах будет донастроена

Фото: depositphotos/fabian19

Система оценки поведения школьников будет донастроена по итогам промежуточного этапа апробации. Планируется усилить автоматизацию учета и уточнить чек-листы для педагогов, сообщил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре профессор Игорь Мурог.

"По результатам промежуточного этапа апробации ожидается донастройка системы: усилят автоматизацию учета, уточнят рабочие чек-листы для педагогов и выработают единый подход к учету внешкольных достижений, чтобы уравнять возможности учеников из городских и сельских школ", – приводит ТАСС слова сенатора.

Оценка поведения не влияет на академическую успеваемость: она не учитывается в предметных отметках, промежуточной аттестации и допуске к итоговым экзаменам. Статус "недопустимое" служит сигналом для запуска мер поддержки – в первую очередь для привлечения школьного психолога и анализа причин трудностей ребенка. При положительной динамике оценка может быть пересмотрена.

На примере Рязанской области сенатор продемонстрировал ход апробации трехуровневой системы, уровни которой обозначены как "образцовое", "допустимое" и "недопустимое". В пилотном проекте участвуют 11 образовательных учреждений региона, включая школы № 15 и № 39 в Рязани, Торбаевскую, Екшурскую и Кораблинскую № 1. Оценка распространяется на учащихся 2–8-х классов.

По данным участников проекта, четкие критерии по ключевым направлениям – от дисциплины и коммуникации до правомерного поведения – позволяют выстраивать адресную воспитательную работу и снижать субъективность оценок. На начальном этапе педагоги фиксировали рост административной нагрузки из-за внесения показателей в электронные журналы.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в пилотных школах для учеников 2–8-х классов вводится оценка за поведение, однако она будет носить самостоятельный характер и не станет частью академической успеваемости.

Глава ведомства подчеркнул, что такая оценка не будет учитываться при выставлении текущих отметок, прохождении промежуточной аттестации и не окажет влияния на аттестат.

Введение оценок за поведение в школах вызвало споры среди родителей и учителей

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