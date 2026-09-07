Кравцов заявил, что оценка за поведение не повлияет на аттестат и текущие отметки

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В пилотных школах для учеников 2–8-х классов вводится оценка за поведение, однако она будет носить самостоятельный характер и не станет частью академической успеваемости. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Глава ведомства подчеркнул, что такая оценка не будет учитываться при выставлении текущих отметок, прохождении промежуточной аттестации и не окажет влияния на аттестат.

По словам министра, оценивание поведения проводится отдельно от учебных результатов. Для выставления оценок уже разработаны конкретные критерии: соблюдение школьных правил, нормы взаимодействия со сверстниками и взрослыми, а также правомерность поведения.

Ранее в Минпросвещения РФ заявили, что оценку за поведение в школах будут ставить по 4 критериям, включающих десять показателей. Также по итогам апробации определена трехуровневая оценка поведения: "образцовое поведение", "допустимое поведение" и "недопустимое поведение".