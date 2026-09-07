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"Ведомости": кабмин к 1 октября утвердит реестр маркетплейсов для проведения госзакупок

Кабмин к 1 октября утвердит реестр маркетплейсов для проведения госзакупок

Фото: depositphotos/Exi

К 1 октября правительство России утвердит список маркетплейсов, допущенных к участию в госзакупках. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителя Минэкономразвития.

Уточняется, что отобранные площадки должны будут соответствовать требованиям, установленным для операторов электронных торгов в рамках законодательства о закупках, с учетом специфики самих цифровых платформ.

Также в Минэкономразвития отметили, что конкретный перечень маркетплейсов будет определен после того, как правительство сформирует полный список условий для допуска.

Ранее Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума сообщил, что упрощенный механизм госзакупок, в том числе через маркетплейсы, заработает в России с 1 октября в пилотном режиме. По словам президента, это направлено на более активное применение платформенных решений в процессе закупок в регионах.

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